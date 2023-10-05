Названы способы перестать просыпаться по ночам из-за позывов сходить в туалет

Американский уролог Эдвард Шеффер рекомендовал мужчинам два простых способа перестать просыпаться по ночам из-за позывов сходить в туалет. Совет врача опубликовало издание Daily Mail.

Шеффер отметил, что частое мочеиспускание у мужчин объясняется естественными причинами: с возрастом простата увеличивается в размере, давит на уретру и заставляет мочевой пузырь работать активнее, в том числе по ночам. Такое состояние, по словам врача, не является болезнью, но ухудшает качество жизни, так как каждую ночь прерывает сон.

Первый способ, который назвал Шеффер для уменьшения частоты мочеиспускания, — это носить гольфы до колена. По его словам, совет подходит тем, у кого отекают ноги в вечерние часы. Врач объяснил, что во время сна жидкость из тканей возвращается в кровоток, затем попадает в мочевой пузырь и вызывает позывы сходить в туалет. «Гольфы до колена уменьшают задержку жидкости в ногах и снижают риск ночного мочеиспускания», — объяснил Шеффер.

Кроме того, чтобы избежать ночных пробуждений, врач посоветовал не пить жидкости перед сном. Уролог объяснил, что после 50 лет у мужчин снижается уровень антидиуретического гормона (АДГ), а мочевой пузырь становится менее эластичным. Поэтому, по его словам, если выпить стакан воды или пива, уже через два-три часа возникают сильные позывы к мочеиспусканию.

Ранее нейроуролог Екатерина Коршунова предупредила, что проблемы с мочеиспусканием могут быть признаком серьезных неврологических болезней. По ее словам, частые позывы в туалет, недержание и невозможность опорожнить мочевой пузырь могут говорить о развитии болезни Паркинсона, поражении спинного мозга или рассеянном склерозе.