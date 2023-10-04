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15:27, 4 октября 2023Забота о себе

Врач назвала проблемы с мочеиспусканием синдромом неизлечимых болезней

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom

Нейроуролог Научного центра неврологии Екатерина Коршунова рассказала, что при развитии серьезных неврологических болезней могут появиться проблемы с мочеиспусканием. О том, синдромом каких неизлечимых заболеваний являются трудности с походом в туалет, врач рассказала изданию aif.ru.

Пациенты с неврологическими болезнями часто сталкиваются с проблемами мочеиспускания: от частых позывов в туалет до недержания и мочи и невозможности опорожнить мочевой пузырь, объяснила Коршунова.

Чаще всего этот симптом сопровождает болезнь Паркинсона, поражение спинного мозга, рассеянный склероз, цереброваскулярную болезнь, назвала эти заболевания нейроуролог.

Даже если интенсивность проявления основной болезни удается снизить, проблемы с мочеиспусканием все равно остаются

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Врач призвала всех, кто сталкивается с проблемами мочеиспускания, сразу обращаться к нейроурологу. «Это могут быть ситуации, когда трудно сдержать мочу и приходится использовать прокладки или подгузники, — объяснила она. — Если человек просыпается ночью, чтобы сходить в туалет или, наоборот, не может этого сделать и приходится тужиться, ему также требуется медицинская помощь».

Ранее уролог Андрей Смерницкий предупредил о риске лечения цистита народными методами. По его словам, это может привести к осложнениям.

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    Вера Владзиевская
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