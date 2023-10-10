МИД России анонсировал визит Лаврова в КНДР

Захарова: визит Лаврова в КНДР прорабатывается

В министерстве иностранных дел (МИД) России прорабатывается официальный визит главы МИД Сергея Лаврова в КНДР. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Она добавила, что в ходе визита будут обсуждаться двусторонние отношения России и КНДР. «В исполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей в настоящее время прорабатывается визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого будет обсуждаться широкий круг вопросов двусторонних отношений и проблематики Корейского полуострова», — констатировала Захарова.

Ранее стало известно, что 16-18 октября Лавров посетит Пекин. Визит состоится в связи с проведением 3-го международного форума «Один пояс — один путь».