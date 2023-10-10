Стала известна дата визита Лаврова в Пекин

Лавров посетит Пекин 16-18 октября для переговоров с китайским коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Пекин 16-18 октября. О визите стало известно официальному представителю ведомства Марии Захаровой, передает РИА Новости.

«В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине — ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума "Один пояс — один путь"», — сказала она.

По ее словам, на эти даты запланированы переговоры Лаврова с его китайским коллегой Ван И.

Ранее резидент России Владимир Путин поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. По его словам, отношения между Москвой и Пекином носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.