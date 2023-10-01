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05:07, 1 октября 2023Россия

Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР

Президент РФ Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Китай уверенно движется по пути развития, укрепляет позиции на мировой арене и активно принимает участие в решении важнейших вопросов.

По словам Путина, отношения между Москвой и Пекином носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, государства сотрудничают на всех направлениях и координируют усилия в международных делах.

Российский лидер также выразил уверенность, что предстоящие переговоры в рамках Международного форума «Один пояс, один путь» будут способствовать наращиванию связей в интересах безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.

«От души желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов, а гражданам КНР — счастья и процветания», — заключил Путин.

Ранее в МИД КНР рассказали, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин постоянно поддерживают стратегический диалог друг с другом в разных форматах.

В марте российский лидер объяснил дружеские отношения двух государств тем, что РФ и Китай естественным образом дополняют друг друга.

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