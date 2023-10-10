Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Синоптик Вильфанд: предстоящая ночь в Москве будет самой холодной с начала осени

Предстоящая ночь в Московском регионе с большой долей вероятности станет самой холодной с начала осени. Об этом со ссылкой на комментарий научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда предупредило агентство городских новостей «Москва».

По словам синоптика, в ночь на среду, 11 октября, температура в некоторых районах Подмосковья будет опускаться до минус четырех градусов, а по самой столице — колебаться от нуля до минус двух градусов Цельсия. «Большая вероятность, что ночь будет самой холодной с начала осени», — сообщил Вильфанд.

Эксперт рассказал, что утром 11 октября в Москве также ожидается низкая температура — плюс три-четыре градуса Цельсия, однако во второй половине дня они вырастут до семи-девяти градусов. Порывы ветра, по прогнозам специалиста, будут достигать 15 метров в секунду, при этом большая часть дня пройдет без осадков.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предрек москвичам резкое потепление во второй половине текущей недели.