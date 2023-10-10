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07:03, 10 октября 2023Россия

Российские военные нанесли удар по мосту в ДНР

Авиагруппа «Центр» ВКС РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что тактическая авиагруппа Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Савчук уточнил, что российские военные нанесли удар по мосту и трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, солдаты вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ во время контрбатарейной борьбы.

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Российские военные также отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). В результате этого ВСУ потеряли порядка 60 военных и две бронемашины.

В Минобороны добавили, что экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ «сдулось» по всей линии фронта. По его словам, украинские военные вели активные наступательные действия только на нескольких участках, неся при этом большие потери.

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    Марина Совина
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