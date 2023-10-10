Мужчина изнасиловал двух девочек-подростков в российском регионе и попался

Под Волгоградом мужчину задержали за изнасилование двух 16-летних девушек

Следователи Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета региона.

В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения на время проведения следственных действий.

По данным ведомства, 9 октября житель Камышина Волгоградской области познакомился с двумя несовершеннолетними девушками. Он пригласил потерпевших к себе домой, где совершил в их отношении насильственные действия. В какой-то момент одной из девушек удалось сбежать из квартиры и попросить прохожих вызвать полицию.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 131 («Изнасилование двух несовершеннолетних») УК РФ. Девочкам оказалось по 16 лет, сообщает ТАСС.