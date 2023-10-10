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10:05, 10 октября 2023Мир

В Израиль перебросили сотни военных из Европы

ВВС Израиля заявили о переброске сотен военных из Европы для участия в операции

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские ВВС перебросили в страну сотни своих военных, находившихся в Европе, для участия в операции. Об этом сказано в материале The Times of Israel.

Сообщается, что тяжелые транспортные самолеты летали в европейские страны для переброски солдат, которые не смогли вернуться самостоятельно в Израиль. Операция проводилась по согласованию с МИД, пишет издание.

Ранее в США объяснили способность ХАМАС начать обширную операцию. Первоначальные успехи ХАМАС и способность начать обширную операцию против Израиля обусловлены отказом от использования цифровых технологий, заявили несколько американских военных экспертов.

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    Виктория Кондратьева
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