В Израиль перебросили сотни военных из Европы

ВВС Израиля заявили о переброске сотен военных из Европы для участия в операции

Израильские ВВС перебросили в страну сотни своих военных, находившихся в Европе, для участия в операции. Об этом сказано в материале The Times of Israel.

Сообщается, что тяжелые транспортные самолеты летали в европейские страны для переброски солдат, которые не смогли вернуться самостоятельно в Израиль. Операция проводилась по согласованию с МИД, пишет издание.

Ранее в США объяснили способность ХАМАС начать обширную операцию. Первоначальные успехи ХАМАС и способность начать обширную операцию против Израиля обусловлены отказом от использования цифровых технологий, заявили несколько американских военных экспертов.