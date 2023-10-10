В Москве назвали сэкономивший пациентам и врачам тысячи часов сервис

Ракова: врачи уделили онкобольным на 25000 часов больше благодаря постам записи

Работающие во всех центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Москвы «Посты записи», администраторы которых помогают горожанам подобрать оптимальное время записи на исследования для выполнения назначенных врачом-онкологом анализов за минимальное число визитов, помогли пациентам уже 400 тысяч раз. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это позволило врачам сэкономить почти 25 тысяч часов на приеме, которое они могут уделить пациентам.

«Мы продолжаем совершенствовать систему оказания онкологической помощи в столице. Организовав в центрах амбулаторной онкопомощи “посты записи”, мы выстроили более комфортный процесс взаимодействия горожан с медучреждениями. Новый сервис стал востребованным у пациентов: за время работы проекта москвичи воспользовались им уже свыше 400 тысяч раз», — отметила Ракова.

По ее словам, сотрудники «Постов записи» помогают человеку подобрать максимально удобное время и запланировать несколько медицинских процедур на один день. Кроме того, сервис позволил врачам избавиться от решения административных задач и сосредоточиться на медицинских вопросах. С помощью сервиса пациенты могут единовременно записаться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации.

«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минут, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приемов в общей сложности почти 25 тысяч часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Проект по организации в центрах амбулаторной онкологической помощи «Постов записи» стартовал в Москве летом 2022 года. Первые два поста в пилотном режиме организовали в ЦАОП при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больнице №1. После получения положительных откликов от пациентов и врачей, с января 2023 года он появился во всех центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы.

Как Москва перешла на новый стандарт онкопомощи Более трех лет назад Москва перешла на новый стандарт онкологической помощи, рассказали в соцкомплексе Москвы. В столице на базе многопрофильных стационаров были созданы якорные онкологические центры. В структуру каждого из них вошли стационар, центр амбулаторной онкологической помощи и патоморфологическая лаборатория. Такое сосредоточение технологических и кадровых ресурсов позволило создать в медучреждениях полный спектр лечебно-диагностических возможностей. Теперь пациент может получить в одном месте всю необходимую медицинскую помощь: диагностику, хирургическое лечение, специализированную терапию и диспансерное наблюдение. Онкология стала первым направлением в московском здравоохранении, где начал внедряться ценностно-ориентированный подход, когда в центре внимания — комфорт пациента и результаты, достигнутые в ходе лечения. Поэтому в Москве были разработаны «клиентские пути» — четкие алгоритмы оказания медицинской помощи, где прописаны необходимые исследования и сроки их выполнения, перечень специалистов, периодичность осмотров и многое другое. Благодаря этому лечебно-диагностический процесс становится для пациента максимально прозрачным и понятным.

«У пациента появилась возможность обдуманно и взвешенно, с учетом имеющихся обстоятельств, запланировать весь комплекс диагностических мероприятий и повторный визит к онкологу, — отметил заведующий ЦАОП Боткинской больницы Сергей Лебедев. — Это позволяет существенно сократить время до онкологического консилиума. Сотрудники «Постов записи» внимательно выслушают и подберут удобные для пациента дни, четко объяснят особенности подготовки и расскажут, куда подойти на обследование».

Лебедев добавил, что, по его мнению, появление «Постов записи» в центрах амбулаторной онкопомощи позволило значительно улучшить микроклимат и сделать их еще более пациентоориентированными.

