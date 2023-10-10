Названы самые нелюбимые статьи расходов россиян

«Авито Работа» назвала самыми нелюбимыми расходами россиян коммунальные платежи

Аналитики «Авито Работы» изучили статьи затрат россиян в октябре 2023 года. Опросив более 10 тысяч работающих респондентов, они пришли к выводу, что для большинства самыми нелюбимыми являются расходы на коммунальные платежи и услуги ЖКХ. Так ответили 42 процента. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

На втором месте расположились ипотека и кредиты (29 процентов). Далее в топе покупка лекарств и оплата медицинских услуг (17 процентов), ремонт и бытовые услуги (13), арендная плата (11) и плата за интернет и мобильную связь (9). Легче всего ответившие переносят расходы на обучение детей (2).

Больше трети опрошенных (36 процентов) отметили, что оплата коммунальных услуг и ЖКХ является самой крупной статьей их расходов. Также многие россияне тратят большую часть зарплаты на продукты питания (29 процентов), ипотеку/кредит (25), крупные покупки: технику, мебель, отпуск (18), лекарства и медицину (12), обслуживание личного автомобиля (11).

Отношение к расходам различается в зависимости от места проживания. Например, жители Самары (58 процентов), Челябинска (53) и Уфы (52) больше других не любят тратить средства на оплату коммунальных услуг, а в Москве этот вопрос волнует только 39 процентов респондентов. Расходовать бюджет на крупные покупки больше всего не нравится жителям Воронежа (16 процентов против 8 по стране). В Екатеринбурге респондентам неприятны транспортные издержки (16 процентов против 8 по стране), а жители Казани считают лишними траты на рестораны и развлечения (13 процентов против 5 по стране).

Специалисты пришли к выводу, что мужчин затраты волнуют меньше, чем женщин. Так, коммунальные платежи не нравятся только 39 процентам мужчин против 45 процентов женщин, а ипотека и кредит — 26 против 31.

Основные статьи расходов значительно коррелируются в зависимости от возраста россиян. Например, молодежь в возрасте 18-24 лет больше других тратит на интернет и мобильную связь (15 процентов), а также транспорт (15 процентов). В то время как основные материальные потребности опрошенных 35-44 лет скорее бытовые: ипотека и кредит (33 процента), лекарства и медицина (18 процентов).

С октября в России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Согласно новым правилам в Гражданском кодексе, если по вине кого-то из собственников появятся дополнительные затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания.

