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20:24, 10 октября 2023Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 17-летнюю девушку и попал под суд

В Липецкой области судят россиянина, насиловавшего 17-летнюю девушку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Липецкой области суд рассматривает дело 43-летнего местного жителя, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе 2021 года мужчина напал на потерпевшую и надругался над ней. Затем он потребовал несовершеннолетнюю продолжить с ним отношения. Он угрожал расправой и шантажировал ее публичной оглаской. Так фигурант принуждал девушку к интимной связи на протяжении длительного времени. Когда россиянка снова попыталась прекратить общение, обвиняемый избил ее и разбил ее мобильный телефон стоимостью более 16 тысяч рублей.

Однако пострадавшая рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование, совершенное с угрозой расправы»), пункта «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») части 1 статьи 167 («Повреждение имущества») УК РФ.

Фигурант частично признал вину. Он отрицает причастность к половым преступлениям, однако его слова опровергнуты собранными доказательствами.

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    Екатерина Кашурникова
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