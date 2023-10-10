Россиянина арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ арестовала жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины

ФСБ арестовала жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, россиянин по заданию украинской военной разведки собирал и перевал им сведения об объектах военной инфраструктуры Приморского края. Мужчина осознавал, что Украина может использовать эти данные против безопасности России, в том числе при проведении акций прямого воздействия.