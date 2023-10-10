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17:31, 10 октября 2023Путешествия

Россиянка описала отпуск в Израиле фразой «видела такое в фильмах-катастрофах»

«Известия»: россиянка отправилась в отпуск в Израиль и оказалась под обстрелами

Фото: Amir Cohen / Reuters

Российская туристка отправилась с 10-летним сыном в отпуск в Израиль и оказалась в эпицентре обстрелов в городе Ашкелон, расположенном в 25 километрах от сектора Газа. Своей историей она поделилась с газетой «Известия».

Москвичка по имени Александра призналась, что 7 октября ей с ребенком пришлось прятаться от взрывов в специальной укрепленной комнате с железобетонными стенами и металлической дверью — мамаде. По ее словам, в какой-то момент в доме пропало электричество и начались перебои с интернетом.

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Туристка добавила, что утром 9 октября город стал оживать, и она решила доехать до дома подруги. «Припарковалась и зарыдала в голос. Такое я видела только в фильма-катастрофах. Сгоревшие машины, выломанный шлагбаум, почерневший от огня дом, дырки в асфальте и все в осколках», — такими фразами описала увиденное Александра.

Россиянка также рассказала журналистам, что позже она отправилась в единственный открытый магазин, чтобы привезти сыну сладкое, и по дороге видела следы попаданий ракет по жилым домам и муниципальным зданиям. В магазине люди покупали алкоголь, крупы и туалетную бумагу, заметила Александра.

«Я стою на кассе с банкой "Нутеллы" и начинаю плакать. Русскоязычная продавщица не берет с меня денег и просит скорее уйти, добраться до безопасного места и не выходить. Обнимаю ее. Мы обе плачем», — поделилась москвичка.

Ранее живущая в Израиле россиянка назвала террористов ХАМАС отбитыми головорезами. Она добавила, что среди ее знакомых нет тех, которые хотели бы уехать из страны.

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    Алина Черненко
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