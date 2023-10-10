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11:06, 10 октября 2023Путешествия

Живущие в Израиле россияне рассказали об «отбитых головорезах» ХАМАС

Живущая в Израиле россиянка назвала террористов ХАМАС отбитыми головорезами

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

После нападения ХАМАС на Израиль минимум тысяча террористов проникла в страну и скрываются. Об этом «Ленте.ру» рассказали живущие в Израиле россияне.

Репатриантка Алина Богуевская объяснила, что из-за не взятой под контроль границы по стране «спокойно блуждают» террористы. При этом во вторник, 10 октября, армия обороны Израиля заявила, что вернула контроль над южным приграничным заграждением в Газе.

«ХАМАС — на 100 процентов отбитые головорезы! Звери, расстреливающие людей на улицах, звери, берущие в заложники детей и пожилых», — так назвала членов ХАМАС другая репатриантка Наталья Алексеева. Она добавила, что среди ее знакомых нет тех, которые хотели бы уехать из страны.

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Живущий в Тель-Авиве Максим отметил, что террористы начали добираться и до столицы, поэтому люди опасаются покидать дома. По его словам, из Израиля уезжают в основном туристы, а местные жители объединяются в поддержку действующего правительства и армии, сдают кровь и вещи. «Обстановка напряженная, но центр страны даже постепенно как-то начинает жить. Магазины заработали, жесткой паники нет, — добавил он. — Надеемся, что все это скоро закончится».

Ранее россиянин, спасшийся от расстрела ХАМАС на музыкальном фестивале, раскрыл обстоятельства произошедшего. Он отметил, что многие участники мероприятия совершили ошибку, начав собирать палатки, и это могло стоить им жизни.

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    Мария Борисова
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