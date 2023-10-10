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03:09, 10 октября 2023Путешествия

Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин раскрыл обстоятельства произошедшего

Посещавший фестиваль в Израиле россиянин назвал происходящее сюрреализмом

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россиянин, проживающий в Израиле и посещавший музыкальный фестиваль Nature Party на юге страны, рассказал, как ему удалось спастись от расстреливавших машины участников группировки ХАМАС. Обстоятельства произошедшего он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

По словам мужчины, когда началась атака, он шел к машине, чтобы переодеться, и услышал, как на фестивале объявляют, что все участники должны срочно уехать. Он отметил, что многие участники мероприятия совершили в тот момент ошибку, начав собирать палатки, и это могло стоить им жизни.

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает "Купол", слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», — поделился воспоминаниями спикер и назвал произошедшее сюрреализмом.

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После этого россиянин прыгнул в машину и направился к главной дороге, однако вскоре стало понятно, что боевики расстреливают машины. «Внезапно в поле появился белый джип, из которого начали палить в сторону дороги. Все водители кинулись врассыпную», — поделился мужчина.

После этого, по его словам, бежавшим с фестиваля участникам удалось укрыться в одном поселении до прихода израильской армии. Сидя в укрытии, он слышал, как обстреливали местность. «Мы уже продумывали план — куда бежать, если вдруг ворвутся. Уже полетели вертолеты, дроны. Короче, война! Через четыре часа наконец-то подъехала армия ЦАХАЛ, человек 30 с автоматами, и стало спокойнее», — рассказал релокант.

Позже мужчине удалось выбраться и доехать до дома в Тель-Авиве невредимым.

Ранее 8 октября стало известно, что солдаты ХАМАС похитили около 10 девушек с фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле. Уточнялось, что среди заложников могут быть и граждане России.

7 октября боевики из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Марк Успенский
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