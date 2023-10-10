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19:28, 10 октября 2023Силовые структуры

Российская ОПГ воровала цветные металлы у дальнобойщиков и получила миллионы

В Екатеринбурге суд приговорил двоих членов ОПГ за аферы против дальнобойщиков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил двоих членов организованной преступной группировки (ОПГ) за мошенничество в отношении дальнобойщиков. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

Одного жителя республики Башкортостан лишили свободы на 3,5 года, а другого — на четыре с половиной года. Их признали виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Ранее они были судимы за похожие преступления.

По версии следствия, осужденные похищали у водителей фур и сотрудников фирм-грузоперевозчиков цветные металлы, а именно катанки, проволоки и кабеля. Действовали мужчины в Свердловской области и Пермском крае. Их удалось задержать при помощи анализа информации с камер видеонаблюдения, а также благодаря слаженной оперативно следственной работе, подчеркнул Горелых.

Своими действиями аферисты нанесли ущерб размером более 10 миллионов рублей. Силовики изъяли у них цветмет на эту же сумму.

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    Варвара Митина
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