Российского подростка изнасиловали клюшкой после тренировки по хоккею

В Санкт-Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего одноклубника клюшкой

В Петербурге юные хоккеисты изнасиловали 12-летнего одноклубника клюшкой. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, в полицию обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что после тренировки по хоккею ее сына избили и надругались над ним. В медицинском учреждении подтвердили, что у ребенка травма прямой кишки.

Правоохранители пообщались с мальчиком. Тот рассказал, что в восемь часов вечера, после окончания тренировки, он пошел в раздевалку. За ним проследовали остальные игроки команды. Всего их было 20 человек. Они пытались перегородить дорогу хоккеисту. В раздевалку заглянул тренер, чтобы убедиться, что все в норме, и ушел. Тогда мальчики стали кидать в потерпевшего мусором и теннисным мячом. Подросток сделал обидчикам замечание. Ребята повалили его на пол, применили удушающий прием и держали за ноги. Они пытались вставить клюшку в анус пострадавшего.

Мать пояснила, что конфликт между ее сыном и еще несколькими подростками длится уже полтора года. Ранее она видела на мальчике синяки и ссадины, но обращалась только к тренеру и руководству клуба. От них реакции не поступало.