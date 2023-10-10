Российского школьника заподозрили в подготовке теракта

В Красноярске 16-летнего школьника заподозрили в подготовке взрыва на рынке

В Красноярске 16-летнего школьника заподозрили в подготовке теракта на одном из городских рынков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, подростка задержали в августе. Силовики думают, что он проходил обучение для осуществления теракта. Мальчик изучал в интернете способы сбора взрывных устройств. И даже скачал книгу по этой теме.

В настоящее время юноша арестован и находится в СИЗО. Другие подробности не разглашаются.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) 25-летняя россиянка предстанет перед судом за подготовку теракта.