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10:56, 10 октября 2023Силовые структуры

Российского школьника заподозрили в подготовке теракта

В Красноярске 16-летнего школьника заподозрили в подготовке взрыва на рынке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске 16-летнего школьника заподозрили в подготовке теракта на одном из городских рынков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, подростка задержали в августе. Силовики думают, что он проходил обучение для осуществления теракта. Мальчик изучал в интернете способы сбора взрывных устройств. И даже скачал книгу по этой теме.

В настоящее время юноша арестован и находится в СИЗО. Другие подробности не разглашаются.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) 25-летняя россиянка предстанет перед судом за подготовку теракта.

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    Екатерина Кашурникова
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