Сбивший двоих детей на переходе россиянин отделался годом ограничения свободы

Суд Чебоксар дал год ограничения свободы мужчине, сбившему детей на переходе

Суд в Чебоксарах приговорил к одному году ограничения свободы 33-летнего местного жителя, сбившего на большой скорости двоих детей на пешеходном переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам») УК РФ. По приговору он также не сможет управлять автомобилем в течение одного года.

По данным суда, все произошло 19 мая. Осужденный двигался со скоростью 103 километра в час на автомобиле Toyota Camry и сбил двоих малолетних детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на Солнечном бульваре. В результате ДТП пострадавшие получили травмы.

В зале суда мужчина признал вину, указав, что не заметил переходящих через дорогу детей. В ходе следствия он частично возместил представителям школьников моральный вред, перечислив по 270 тысяч рублей каждому.

Прокуратура региона решает вопрос о наличии оснований для обжалования слишком мягкого приговора.

В сентябре Калининский суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии условно мужчину, который три года назад сбил ребенка на пешеходном переходе.