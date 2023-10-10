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17:33, 10 октября 2023Забота о себе

Пожилым россиянам назвали самый полезный суп

Диетолог Мухина: квашеная капуста в щах может быть полезна для пожилых людей

Фото: Monika Grabkowska / Unsplash

Самым полезным супом для пожилых людей являются щи с квашеной капустой, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Полезные свойства такого супа она назвала россиянам в беседе с «Москвой 24».

Мухина обратила внимание на то, что у пожилых людей часто вырабатывается меньше желудочного сока, чем у молодых. «Кислинка из квашеной капусты будет усиливать ферментные системы и создавать дополнительную кислотность, что помогает переваривать пищу», — отметила врач.

Она также подчеркнула, что квашеная капуста — это ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ, некоторые из которых могут сохраняться даже после термической обработки. «В щах из квашеной капусты есть железо, некоторое количество витамина C и кальций. Последний укрепляет кости. Железо же нужно для хорошего гемоглобина, а витамин C помогает усваивать этот микроэлемент», — объяснила она, добавив, что если щи будут еще и с мясом, то железа в супе будет еще больше.

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Кроме того, продолжила Мухина, пектин и пищевые волокна квашеной капусты связывают токсины и являются энтеросорбентом.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко раскрыла правду о связи первого блюда с гастритом. Врач уточнила, что супы могут быть полезны для ЖКТ только в том случае, если рацион сбалансирован по содержанию белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

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    Александра Лисица
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