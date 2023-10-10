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15:13, 10 октября 2023Россия

В Петербурге курсант МЧС спас женщину от грабителя с ножом и попал на видео

В Кировском районе Петербурга курсант МЧС спас женщину от грабителя с ножом

В Кировском районе Санкт-Петербурга курсант МЧС спас женщину от грабителя с ножом. Действия юноши попали на видео, соответствующие кадры опубликовала «Фонтанка».

На представленном видеоролике молодой человек гонится за преступником. Последнему удается скрыться, но он все же бросает украденную сумку на землю.

Позже выяснилось, что будущий спасатель услышал женские крики и мгновенно среагировал.

Пострадавшая россиянка написала заявление в полицию. На месте преступления обнаружили нож и две банки пива.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, грабителя, которого почти поймал курсант МЧС, объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что сотрудник авиакомпании «Россия» случайно оказавшийся на месте происшествия, спас девять туристов на Ладожском озере.

Мужчина хотел отправиться на прогулку по озеру вместе с родственниками, но из-за погодных условий его моторная лодка не смогла выйти в плавание.

Россиянин затащил в свой четырехместный катер пять человек, так как забрать всех сразу не получилось из-за перегруза, отвез их на ближайший остров, а затем вернулся за оставшимися в воде.

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    Анна Щербакова
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