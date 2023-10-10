Приморский суд подтвердил незаконность розыска уехавшего в зону СВО мэра

Приморский краевой суд отказал прокуратуре в апелляции на решение районного суда, отменившего постановление следствия о розыске мэра Большого Камня, уехавшего в зону специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 10 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Рустям Абушаев обвинялся в мошенничестве с землей, следствие полагало, что он с сообщниками получал права собственности на участки льготников, также его обвиняли в ведении бизнеса через доверенных лиц. Абушаева объявили в розыск и задержали. Но в апреле Приморский краевой суд отменил арест, а районный суд отменил постановление о розыске. После бывший мэр заявлял, что находится в зоне СВО. Командир отряда «Тигр» сообщал, что Абушаев служит под его руководством.

В зоне боевых действий бывший мэр успел отличиться и был представлен к ордену Мужества за эвакуацию российских военнослужащих с поля боя и захвате вооружения стран НАТО.

30 сентября сообщалось, что собиравшегося на СВО мэра российского города Печоры задержали по делу о взятке.