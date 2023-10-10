Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»

Forbes допустил потерю шести танков Израиля «Меркава» в результате атаки ХАМАС

Обозреватель Дэвид Хэмблинг оценил число техники, которую Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС. Об этом он написал в статье для журнала Forbes.

Автор раскрыл число уничтоженных израильских танков «Меркава» и допустил потерю шести машин, а также 17 бронетранспортеров. Эти данные приводит финский военный эксперт Эмиль Кастехельми по состоянию на вечер 7 октября.

«Но шок от того, какой ущерб они [израильские военные] могут нанести, предположительно, подготовленным силам, еще долгое время будет вызывать множество вопросов», — отметил журналист.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.