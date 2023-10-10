Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:22, 10 октября 2023Мир

Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»

Forbes допустил потерю шести танков Израиля «Меркава» в результате атаки ХАМАС

Фото: Jamal Saidi / Reuters

Обозреватель Дэвид Хэмблинг оценил число техники, которую Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС. Об этом он написал в статье для журнала Forbes.

Автор раскрыл число уничтоженных израильских танков «Меркава» и допустил потерю шести машин, а также 17 бронетранспортеров. Эти данные приводит финский военный эксперт Эмиль Кастехельми по состоянию на вечер 7 октября.

«Но шок от того, какой ущерб они [израильские военные] могут нанести, предположительно, подготовленным силам, еще долгое время будет вызывать множество вопросов», — отметил журналист.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные перешли в наступление у Купянска и Лимана

    В Польше раскрыли последствия поддержки Украины

    Белый дом захотел связать предоставление помощи Израилю и Украине

    В Канаде спрогнозировали дальнейшее ухудшение ситуации в Израиле

    Раскрыто число уничтоженных израильских танков «Меркава»

    Находящихся в длительном браке женщин научили получать удовольствие от секса

    В США призвали Иран отказаться от в войны Израиля и ХАМАС

    Врач тайно снимал обнаженных пациенток на видео и отравил одну из них токсином

    В США предупредили Израиль о войне с Ираном и Турцией

    Опровергнуто устоявшееся представление о квазарах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости