Поставки российского угля упали

Kpler: морские поставки российского угля снизились на 15 % по итогам сентября

По итогам сентября объемы морских поставок российского угля упали на 15 процентов по сравнению с показателем августа и составили 13,1 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Динамика была обусловлена во многом ростом цен на российский уголь. На этом фоне основные покупатели этого вида продукции Индия, Китай и Турция — были вынуждены снизить импорт. Азиатские страны стали лидерами по темпам сокращения закупок российского угля, уточнили эксперты.

Морской экспорт в КНР упал в сентябре на 30 процентов — до 4,7 миллиона тонн. Индия снизила объемы закупок в три раза — до 513 тысяч тонн, а Турция сократила импорт угля из России на 7,5 процента — до 1,8 миллиона тонн. Несмотря на спад морских поставок в первый месяц осени, с начала года российский угольный экспорт вырос на пять процентов и достиг уровня в 135 миллионов тонн, заключили аналитики.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что по итогам сентября стоимость поставок российского угля за рубеж увеличилась на 14,4 процента. Так, на рынке Китая цены варьировались в диапазоне 185-190 долларов за тонну, однако экспортеры из РФ были в основном заинтересованы в предложениях не ниже 200 долларов. Рост цен эксперты зафиксировали впервые за долгое время. Например, по итогам первой половины года стоимость энергетического угля в портах Дальнего Востока снизилась на 40,1 процента, коксующегося угля — на 48,7 процента.