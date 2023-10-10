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15:08, 10 октября 2023Силовые структуры

Украинский военный получил 14 лет заключения за обстрел дома из гранатомета

В ЛНР украинского военного осудили на 14 лет за обстрел дома из гранатомета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Михаила Гомоная к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что 28 мая 2022 года в городе Северодонецк украинский военный с крыши одного из зданий выстрелил из автомата подствольного гранатомета ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома. Целью Гомоная было разрушение инфраструктуры города и имущества мирных жителей.

В результате взрыва в квартире 62-летней местной жительницы повредилось остекление.

Гомоная признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), а также части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

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