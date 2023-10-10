Украинский военный получил 14 лет заключения за обстрел дома из гранатомета
Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего 115 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Михаила Гомоная к 14 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.
Установлено, что 28 мая 2022 года в городе Северодонецк украинский военный с крыши одного из зданий выстрелил из автомата подствольного гранатомета ГП-25 в сторону многоквартирного жилого дома. Целью Гомоная было разрушение инфраструктуры города и имущества мирных жителей.
В результате взрыва в квартире 62-летней местной жительницы повредилось остекление.
Гомоная признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), а также части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.