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17:21, 10 октября 2023Моя страна

В Новосибирске покажут детский фильм о путешествии в Древнюю Русь

В 2024 году в Новосибирске покажут фильм о путешествии в Древнюю Русь «Алатырь»

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Весной 2024 года новосибирская студия искусств и детского кино «Юниор» покажет премьеру фантастического фильма «Алатырь», главные герои которого путешествуют во времени и попадают в Древнюю Русь. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер картины Наталья Рузайкина отметила, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «По сюжету дети, отдыхая в лагере, пошли в поход и случайно нашли камень Алатырь. Он переносит их в Древнюю Русь. (...) Детей ждут немало увлекательных приключений и встречи с героями русских сказок. А чтобы вернуться домой, им нужно найти цветок папоротника, который расцветает раз в году на Купалин день», — рассказала Рузайкина.

По ее словам, фильм повествует о славянской культуре и традициях, о дружбе, храбрости и взаимовыручке. «В культуре нашего народа особое место занимают сказания, былины и сказки. Сопереживая героям сказок, дети узнают о том, что такое добро и зло, где правда, а где ложь, что такое настоящая дружба, забота, любовь и многое другое», — добавила продюсер.

На данный момент съемки фильма находятся на финальной стадии.

Ранее в октябре сообщалось, что в областном историко-художественном музее Калининграда проведут третий этап II Фестиваля правильного кино.

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    Карина Черных
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