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00:18, 11 октября 2023Мир

Главные командиры польской армии уволились после скандала

PAP: глава Генштаба армии Польши уволился после скандала с упавшей ракетой

Фото: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek / Zespół Reporterski COMBAT CAMERA / Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych / Wikimedia Commons

Начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Томаш Пиотровский подали в отставку. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Пресс-секретарь Генштаба Ионна Клейшмит подтвердила агентству информацию об отставке Анджейчака. Она подчеркнула, что он, как и любой солдат, имеет право покинуть пост без объяснения причин. Других подробностей об уходе в отставку двух военачальников не приводится.

10 октября президент Польши Анджей Дуда принял отставку Анджейчака и Пиотровского. Во второй половине дня в Президентском дворце состоялась церемония назначения новых военачальников. Главой Генштаба стал генерал Веслав Кукула, а оперативным командующим — Мачей Клиш.

Как отмечает телерадиокомпания Polsat, напряженная обстановка в польской армии продолжается уже несколько месяцев. Конфликт начался после скандала, связанного с упавшей ракетой, которую в мае нашли в районе города Быдгощ. Тогда министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак возложил ответственность за произошедшее на Пиотровского, обвинил его в халатности и предложил уволить.

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    Екатерина Подвигина
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