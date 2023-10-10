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10:40, 10 октября 2023Из жизни

Серийную похитительницу свадебных подарков поймали с поличным

Fox News: в США задержали кравшую подарки и деньги со свадеб 56-летнюю женщину

Кадр: FOX 11 Los Angeles

В США задержали женщину, которая долгое время пробиралась на свадьбы, крала свадебные подарки и ценности у гостей. Об этом сообщает Fox News.

56-летнюю Сандру Линн Хенсон поймали с поличным на свадебной церемонии в штате Алабама в понедельник, 2 октября. Она пробралась на праздник под видом гостьи и попыталась присвоить подарки, а также деньги и банковские карты из кошельков в гардеробе.

Вскоре выяснилось, что женщина являлась серийной похитительницей подарков и сорвала несколько свадеб в штатах Алабама, Теннесси и Миссисипи. В 2019 году ее уже объявляли в розыск. Она сдалась властям, а перспективу ее осуждения тогда назвали неочевидной. В 2021 году Хенсон снова попалась, после чего СМИ окрестили ее Разрушительницей свадеб Среднего Юга.

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В итоге женщину осудили и отправили в тюрьму до 2025 года. Каким образом Хенсон оказалась на свободе раньше срока, пока неизвестно. Сейчас ее обвинили в мелкой краже, незаконном проникновении и нарушении общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Италии жених и невеста закатили роскошную свадьбу и сбежали в другую страну, чтобы не оплачивать расходы на банкет. Свадьбу, на которой присутствовали 80 гостей, устроили в ресторанчике Ristorante La Rotonda в итальянском городе Фрозиноне.

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    Никита Савин
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