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16:39, 6 октября 2023Из жизни

Молодожены не заплатили за свадьбу 850 тысяч рублей и сбежали в другую страну

Молодожены сбежали в Германию, не заплатив 8000 евро за банкет в ресторане

Фото: Vitor Monthay / Unsplash

Жених и невеста закатили роскошную свадьбу и сбежали в другую страну, чтобы не оплачивать расходы на банкет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В августе 2022 года итальянец Морено Приоретти женился на Андре Свенье из Германии. Свадьбу, на которой присутствовали 80 гостей, устроили в ресторанчике Ristorante La Rotonda в итальянском городе Фрозиноне. Банкет обошелся в восемь тысяч евро (около 850 тысяч рублей).

Владелец ресторана Энцо Фабрици утверждает, что ему обещали заплатить на следующий день. Он прождал молодоженов до позднего вечера, но они так и не пришли. При этом ни они сами, ни их родители не отвечали на телефонные звонки. От их соседей Фабрици узнал, что они уехали из Фрозиноне сразу после свадьбы.

Для такого маленького заведения, как мое, восемь тысяч евро — это существенная сумма. Этот счет должен быть оплачен, потому что мне еще нужно заплатить поставщикам и покрыть прочие расходы

Энцо Фабрицивладелец Ristorante La Rotonda
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В полиции выяснили, что молодожены уехали в Рим, а затем улетели в немецкий город Франкфурт-на-Майне. После этого к поискам беглецов присоединились немецкие правоохранительные органы. Поиски продолжались больше года и недавно увенчались успехом.

Молодожены отвергли обвинения в намеренном бегстве. Кроме того, по словам юриста Морено Приоретти, ресторатор преувеличивает их долг. Он утверждает, что часть нужной суммы давно уплачена, а остаток был переведен в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.

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    Олег Парамонов
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