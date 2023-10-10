Захарова выразила удивление провалу разведслужб США на Ближнем Востоке

Захарова: США проморгали крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила удивление относительно работы американских разведслужб перед началом военного столкновения на Ближнем Востоке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что не понимает, как «Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки», но при этом за четыре месяца предвидел начало специальной военной операции (СВО) на Украине. «Поэтому тогда за четыре месяца до февраля 2022 года англосаксы создавали информационный фон, необходимый для прикрытия своих провокаций. А потом дали приказ Зеленскому усилить кратно обстрел Донбасса. Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?» — резюмировала дипломат.

Представитель МИД России также напомнила, что у США в этом регионе есть спутники и военные базы, а разведслужбы повсеместно ведут прослушку и отслеживают технику, что делает их провал на Ближнем Востоке еще более странным.

Ранее Захарова обвинила власти Германии в реабилитации нацизма из-за неготовности Берлина признать последователями нацистов Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина» и Организацию украинских националистов (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация). Она заявила, что власти ФРГ манипулируют историческими сведениями, подменяют понятия, замалчивают и отрицают положения Нюрнбергского процесса.