Захарова обвинила власти Германии в реабилитации нацизма

Захарова назвала реабилитацией нацизма заявление правительства Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала реабилитацией нацизма заявление правительства Германии о том, что Берлин не готов признать последователями нацистов Степана Бандеру, дивизию СС «Галичина» и «Организацию украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация).

Дипломат обвинила власти ФРГ в манипуляции историческими сведениями, подмене понятий, замалчивании и отрицании положений Нюрнбергского процесса. Она усомнилась в возможности восполнить пробелы в образовании правящей германской элиты.

«Вы все еще удивляетесь тому, что происходит сейчас в мире? Не надо. Историческая амнезия и игра в "двойные стандарты" ведут к повторению мировых катастроф», — заключила Захарова.

Ранее депутаты парламентской фракции Левой партии попросили Бундестаг прояснить позицию по 25 пунктам о правоэкстремистских проявлениях украинской исторической политики. Речь также шла об оценке правительством идеологии ОУН, а также деятельности Украинского института национальной памяти (УИНП).

Правительство отметило, что не разделяет правовых оценок и фактологических утверждений авторов вопросов. Как заявила газета Junge Welt, немецкий парламент «объективно противоречит признанной во всем мире историографии украинского фашизма».