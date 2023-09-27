Junge Welt: власти ФРГ делают вид, что не знают историю украинского фашизма

Власти ФРГ делают вид, что не знают историю украинского фашизма. О найденных противоречиях в заявлениях немецких властей сообщает газета Junge Welt, комментируя ответ Бундестага на запрос парламентской фракции Левой партии и ее члена, депутата Севим Дагделен.

Депутаты попросили Бундестаг прояснить позицию по 25 пунктам о правоэкстремистских проявлениях украинской исторической политики. Речь также шла об оценке правительством идеологии экстремистской «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация), а также деятельности Украинского института национальной памяти (УИНП).

МИД страны отказался комментировать почти все вопросы, поскольку правительство якобы не располагает сведениями об этом, помимо сообщений СМИ. В свою очередь, правительство отметило, что не разделяет правовых оценок и фактологических утверждений авторов вопросов, в частности, в отношении безоговорочной классификации определенных исторических групп или лиц как правоэкстремистских, антисемитских, антицыганских или расистских.

«[Немецкий парламент] объективно противоречит признанной во всем мире историографии украинского фашизма», — пишет издание.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал чествование ветерана СС Ярослава Хунки в канадском парламенте. По его словам, овации людям, участвовавшим в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо.