Жена Канье Уэста пришла в кофейню в оголяющем тело наряде

Дизайнер Бьянка Цензори пришла в Starbucks в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Папарацци запечатлели рэпера Канье Уэста и его жену в кофейне в Милане, Италия. На размещенных снимках видно, что 28-летняя женщина выбрала для выхода серебристые колготки и боди, верх которого частично оголяет ее тело и грудь. При этом ее образ дополнили остроносые кремовые туфли и меховой клатч.

Уэст, в свою очередь, надел черные штаны и свитшот, поверх которого была футболка. Кроме того, он повязал на голову черную кофту, обмотав ее рукава вокруг шеи.

В сентябре сообщалось, что Канье Уэст заставил Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Исполнитель устроил своей жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции, Италия. Так, на размещенных кадрах Цензори запечатлена в шелковом боди бежевого цвета с глубоким декольте, сквозь ткань которого просвечивала ее грудь.