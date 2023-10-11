В Конгрессе США призвали отправить Израилю две системы ПВО

Сенатор США Розен: Израилю необходимо отправить две системы ПВО «Железный купол»

Группа сенаторов Конгресса США направила министру обороны страны Ллойду Остину письмо с просьбой немедленно отправить Израилю две системы ПВО «Железный купол». Об этом сообщает NBC News.

Инициатором отправки письма стал сенатор-демократ Джеки Розеном. Его также подписали сенаторы от Республиканской партии Майк Раундс и Рик Скотт и демократ Кирстен Гиллибранд. По их мнению, Израилю может срочно потребоваться дополнительный потенциал противоракетной обороны для защиты своих граждан и территории, включая новые батареи «Железного купола».

«Немедленная передача Израилю двух батарей "Железного купола", которые не используются США, обеспечит ощутимую, спасительную и устойчивую поддержку нашему союзнику в то время, когда он сталкивается с ракетными залпами, угрожающими сокрушить его оборону», — говорится в письме.

«Железный купол» — это система ближнего действия, которая стреляет перехватчиками по приближающимся ракетам, артиллерии и минометам, поражая их в полете и заставляя их взрываться в воздухе.

Ранее президент США Джо Байден осудил нападение ХАМАС на Израиль и назвал это актом абсолютного зла. Кроме того, американский лидер подтвердил, что в этом конфликте Вашингтон поддерживает Израиль.