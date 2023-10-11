Раскрыт секрет тонкой талии популярной голливудской актрисы

Звезда фильмов «Отверженные», «Интерстеллар» и десятков других кинохитов, 40-летняя Энн Хэтэуэй выполняет специальные упражнения, чтобы ее талия оставалась тонкой. Секреты популярной голливудской актрисы раскрыло издание Daily Mail.

Как утверждается в материале, Хэтэуэй поддерживает фигуру с помощью утренней тренировки с танцевальной разминкой, за которой следуют кардиотренировки и тренировки с отягощениями.

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Для того чтобы талия была тонкой, нужно регулярно выполнять V-образные приседания, утверждает Daily Mail. Упражнение задействует мышцы пресса, косые мышцы живота и сгибательные мышцы бедер. В то же время упражнение улучшает координацию и осанку.

Еще одно упражнение для формирования тонкой талии нужно выполнять лежа на спине. Для этого необходимо вытянуть руки над головой, а прямые ноги приподнять над ковриком. Затем прямые руки и ноги следует поднять так, чтобы они коснулись друг друга. Упражнение необходимо повторять три подхода по десять раз, посоветовали авторы издания.

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