Пенсионер купил виагру и попытался продать ее жителям деревни для престарелых

77-летний житель США попытался продать пенсионерам контрабандную виагру

В США арестовали пенсионера, который попытался продать контрабандную виагру жителям деревни для престарелых. Об этом сообщает Click Orlando.

Правоохранители арестовали 77-летнего жителя штата Флорида за незаконную продажу препаратов от эректильной дисфункции. Мужчину задержали в деревне для престарелых, где он жил и где, в числе прочих мест, собирался сбыть свой товар.

Сторона обвинения утверждает, что мужчина купил лекарства от эректильной дисфункции на сумму более 1800 долларов (около 180 тысяч рублей) в другом штате. При этом на таблетках была фальшивая этикетка, поскольку у мужчины нет действующего рецепта.

Пенсионер не признал себя виновным и согласился на рассмотрение дела мировым судьей, а не присяжными. Если его вина будет доказана, ему грозит до года лишения свободы и штраф до 10 тысяч долларов (около миллиона рублей).

Деревня для престарелых, которую он выбрал, известна историями о сексуальной жизни ее обитателей. По слухам, там часто устраивают вечеринки для свингеров, а пенсионеров ловят за сексом в общественных местах. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что в деревне высокий уровень заболеваний, передающихся половым путем.

Ранее сообщалось, что 77-летний россиянин потребовал денег за страдания из-за бракованной секс-игрушки. Мужчина приобрел в секс-шопе вакуумную помпу с насадкой за 1570 рублей, однако уже на второй день использования на изделии порвалась резинка.