Девушка показала ужасающие результаты использования дешевых филлеров для губ

Жительница Уэльса Натали Овертон осталась с распухшими губами в синяках после того, как решилась на использование дешевых филлеров. Ужасающие результаты процедуры показало издание The Sun.

По словам 24-летней валлийки, мастера, который провел процедуру, она нашла в социальных сетях. Девушка обратилась к нему из-за сравнительно низкой стоимости инъекций — 75 фунтов стерлингов (около 9,2 тысячи рублей) за один миллилитр. «Сперва она уколола первую губу, все прошло успешно и быстро. Потом сделала половину нижней губы, перешла ко второй половине, и я почуствовала, как губа коснулась зубов. Она начала опухать внутрь», — рассказала Натали, добавив, что потом мастер начала выдавливать филлер из ее губы.

Затем девушка обратилась к другому специалисту, который объяснил, что филлер ввели слишком глубоко, вследствие чего лопнул кровеносный сосуд. «Сначала все онемело, я ничего не чувствовала, а на следующий день лицо почернело», — рассказала Овертон. После процедуры она месяц была вынуждена ходить в маске. Девушка добавила, что тогда все ее коллеги думали, что она подверглась домашнему насилию.

Мастер не предложила Натали компенсацию, сказав, что может дать лишь десять фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей) за молчание. «Она умоляла меня снова и снова вернуться и еще раз поставить филлеры. Хотела исправить положение, а я подумала, что и приближаться к ней не желаю», — призналась Натали. Девушка добавила, что обратилась в суд.

Ранее пользовательница сети Кортни Белл рассказала, как решила растворить введенный ей ранее в губы один миллилитр препарата. Вопреки ожиданиям ее губы не стали меньше, а увеличились в четыре раза из-за отека, который также распространился на язык и шею.