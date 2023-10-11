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19:36, 11 октября 2023Забота о себе

Девушка показала ужасающие результаты использования дешевых филлеров для губ

Кадр: видео Natalie Overton

Жительница Уэльса Натали Овертон осталась с распухшими губами в синяках после того, как решилась на использование дешевых филлеров. Ужасающие результаты процедуры показало издание The Sun.

По словам 24-летней валлийки, мастера, который провел процедуру, она нашла в социальных сетях. Девушка обратилась к нему из-за сравнительно низкой стоимости инъекций — 75 фунтов стерлингов (около 9,2 тысячи рублей) за один миллилитр. «Сперва она уколола первую губу, все прошло успешно и быстро. Потом сделала половину нижней губы, перешла ко второй половине, и я почуствовала, как губа коснулась зубов. Она начала опухать внутрь», — рассказала Натали, добавив, что потом мастер начала выдавливать филлер из ее губы.

Затем девушка обратилась к другому специалисту, который объяснил, что филлер ввели слишком глубоко, вследствие чего лопнул кровеносный сосуд. «Сначала все онемело, я ничего не чувствовала, а на следующий день лицо почернело», — рассказала Овертон. После процедуры она месяц была вынуждена ходить в маске. Девушка добавила, что тогда все ее коллеги думали, что она подверглась домашнему насилию.

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Мастер не предложила Натали компенсацию, сказав, что может дать лишь десять фунтов стерлингов (около 1,2 тысячи рублей) за молчание. «Она умоляла меня снова и снова вернуться и еще раз поставить филлеры. Хотела исправить положение, а я подумала, что и приближаться к ней не желаю», — призналась Натали. Девушка добавила, что обратилась в суд.

Ранее пользовательница сети Кортни Белл рассказала, как решила растворить введенный ей ранее в губы один миллилитр препарата. Вопреки ожиданиям ее губы не стали меньше, а увеличились в четыре раза из-за отека, который также распространился на язык и шею.

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    Александра Лисица
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