Канадцев решили эвакуировать из Израиля с помощью военных самолетов

Канада решила эвакуировать своих граждан из Тель-Авива военными самолетами

Граждан Канады планируют эвакуировать из израильского Тель-Авива, используя самолеты вооруженных сил. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) Канады Мелани Жоли в социальной сети X (бывший Twitter).

Министр отметила, что эвакуацию планируется начать в ближайшее время. По словам Жоли, перелеты будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.