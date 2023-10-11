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02:05, 11 октября 2023Мир

Канадцев решили эвакуировать из Израиля с помощью военных самолетов

Канада решила эвакуировать своих граждан из Тель-Авива военными самолетами

Граждан Канады планируют эвакуировать из израильского Тель-Авива, используя самолеты вооруженных сил. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) Канады Мелани Жоли в социальной сети X (бывший Twitter).

Министр отметила, что эвакуацию планируется начать в ближайшее время. По словам Жоли, перелеты будут доступны гражданам Канады, а также их супругам и детям.

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    Екатерина Подвигина
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