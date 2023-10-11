МВФ спрогнозировал рост госдолга России выше безопасного уровня

МВФ спрогнозировал рост госдолга России до 21,2 процента ВВП в 2023 году

Госдолг России в 2023 году увеличится до 21,2 процента ВВП, а в 2024-м — до 21,8 процента. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда (МВФ) по состоянию мировой экономики.

По оценке экспертов фонда, рост российской экономики в этом году составит 2,2 процента, в 2024-м — 1,1 процента. В июле МВФ ожидал увеличения ВВП России на 1,5 процента до конца года, но рост в 1,3 процента в следующем году.

Ранее российские власти неоднократно говорили, что считают безопасным уровень госдолга ниже 20 процентов ВВП. В частности, в июле замглавы Минфина Ирина Окладникова отмечала, что ведомство хочет удерживать рост госдолга в этих границах.

При этом если МВФ оценивает уровень госдолга России в 2022 году в 18,9 процента ВВП, то российские власти называют более комфортный уровень в 15 процентов. По данным Минфина, за этот период госдолг России вырос на 9,1 процента в годовом выражении — до 22,82 триллиона рублей в рублевом эквиваленте.

Вне зависимости от методики подсчетов, размер государственной задолженности России остается на значительно более низком уровне, чем у крупнейших экономик мира. МВФ ожидает, что в этом году госдолг США достигнет 123,3 процента ВВП, а динамика китайского долга позволяет предположить, что отметку в 100 процентов он преодолеет в 2027 году.