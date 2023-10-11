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11:34, 11 октября 2023Мир

Песков рассказал о праве на участие России в урегулировании ситуации в Израиле

Песков: позиция России даст право на участие в урегулировании ситуации в Израиле

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Равноудаленная позиция России в конфликте Израиля и Палестины даст право на участие в урегулировании ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия должна сохранять равную дистанцию, только это даст право на участие в процессе урегулирования», — отметил Песков.

Он добавил, что подход России к обеим сторонам конфликта носит сбалансированный характер, а также подчеркнул, что Москва будет участвовать в разрешении ситуации.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал мнение, что Россия может приложить усилия и помочь Израилю и движению ХАМАС урегулировать обострившийся конфликт. По его словам, у Москвы есть возможности для этого.

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    Максим Габриелян
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