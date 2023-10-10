Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 10 октября 2023Мир

В России высказались о миротворческой роли Москвы в конфликте Израиля и ХАМАС

Депутат Новиков: у России есть потенциал урегулировать конфликт Израиля и ХАМАС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Россия может приложить усилия и помочь Израилю и движению ХАМАС урегулировать обострившийся конфликт. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, у Москвы есть возможности для этого.

Со времен Советского Союза наша страна принимает активное участие в обсуждении этой проблематики. Когда сейчас началось очередное обострение ситуации, Россия не может стоять в стороне в силу той роли, которую играла в отношении этой ситуации ранее

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«У нашей страны на сегодняшний день высок уровень взаимопонимания как с арабским миром, так и с Израилем. Я думаю, этот потенциал было бы правильно использовать для урегулирования обострившегося конфликта. Для этого есть несколько условий, в том числе непосредственный диалог с теми сторонами, которые в этот конфликт вовлечены и в диалоге с которыми надо искать решение данной проблемы. Очные контакты, в том числе предстоящий визит [президента Палестины Махмуда Аббаса] в Москву, вне всякого сомнения, может этому в значительной мере поспособствовать», — сказал депутат.

9 октября посол Палестины Абдельхафиз Нофаль заявил, что сейчас готовится визит президента страны Махмуда Аббаса в Москву. Дипломат также отметил, что диалог с Россией идет каждый день.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны конфликта прекратить боевые действия. Он добавил, что Москва осуждает насилие в любых формах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обеспокоен обострением ситуации. По его словам, это очень большая опасность для региона.

Материалы по теме:
«Мы на пороге глобальной войны» Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
«Мы на пороге глобальной войны»Почему Израиль оказался не готов к атаке ХАМАС и чем опасен конфликт в секторе Газа?
Сегодня
«Здесь кромешный ад» Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
«Здесь кромешный ад»Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
Сегодня

7 октября ХАМАС атаковал Израиль. По территории страны выпустили около трех тысяч ракет. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию и Израиля и захватили не менее 130 заложников. Тель-Авив назвал нападение войной. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Каждая из сторон потеряла сотни человек, тысячи ранены. Среди них много мирных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном ударе по ВСУ в районе Авдеевки

    В Израиле опровергли проникновение боевиков на север страны

    В МИД России прокомментировали связь выхода из ДВЗЯИ с началом гонки вооружений

    Мэр российского города умер в 47 лет

    МИД заявил о необходимости подготовки базы для возобновления ядерных испытаний

    Победитель «Евровидения-2009» Рыбак обратился в суд из-за сталкерши

    В ДНР сообщили о продвижении российских войск в Авдеевке

    Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

    В США заявили о страхе Зеленского из-за событий в Израиле

    МИД России сообщил о поддержании контактов по ситуации в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости