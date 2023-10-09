Стало известно о планах президента Палестины посетить Россию

Посол Палестины Нофаль анонсировал визит президента страны Аббаса в Москву

Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль заявил, что сейчас идет подготовка визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Нофаль ответил на вопрос о возможных официальных контактах между Палестиной и Россией и подчеркнул, что с Москвой диалог идет каждый день. «Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», — анонсировал дипломат.

Посол добавил, что Палестина ценит мнение Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину к прекращению боевых действий. Лавров уточнил, что Москва озабочена состоянием израильтян и палестинцев, пострадавших в ходе конфликта, а также осуждает насилие в любых формах и проявлениях.