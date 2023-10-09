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14:10, 9 октября 2023Мир

Россия призывала Израиль и Палестину к прекращению боевых действий

Глава МИД Лавров: РФ призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия: Москва озабочена гибелью сотен израильтян и палестинцев в ходе конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает РИА Новости.

«Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий», — сказал дипломат.

Министр подчеркнул, что Россия и ЛАГ считают неприемлемым нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, а также взятие в заложники женщин и детей.

Ранее Лавров заявил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен. Дипломат также указал, что Россия и страны-участницы ЛАГ способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в конфликте между Израилем и Палестиной.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками исламистского движения ХАМАС. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о необходимости созвать Совбез ООН для предотвращения дальнейшей эскалации.

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    Виктория Кондратьева
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