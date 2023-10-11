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18:31, 11 октября 2023Силовые структуры

Правозащитника Орлова оштрафовали за дискредитацию Российской армии

Правозащитника Орлова оштрафовали на 150 тыс. руб. за дискредитацию армии России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Головинский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей правозащитника и сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидирован по решению Верховного суда) Олега Орлова. Об этом сообщают «Известия».

Орлова признали виновным по делу о дискредитации Российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост в соцсетях. Правозащитник уже дважды привлекался к административной ответственности по аналогичной статье.

В этот раз гособвинение запрашивало Орлову штраф в размере 250 тысяч рублей. Сам Орлов вину не признал и намерен обжаловать приговор.

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    Илона Палей
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