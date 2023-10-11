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15:03, 11 октября 2023Экономика

В Кремле признали проблему с иностранными авиадвигателями

Песков рассказал о чрезвычайной важности решения проблемы с авиадвигателями

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Российское правительство и авиационные власти занимаются решением проблемы с доступностью иностранных авиадвигателей для самолетов отечественных авиакомпаний. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах авиакомпании S7 Airlines сократить число полетов в ближайшие месяцы, сообщает «Коммерсантъ».

Представитель Кремля признал, что тема чрезвычайно важна для страны с учетом ее географии и необходимости обеспечивать транспортную доступность. Он рассказал, что правительством принимаются меры.

Ранее издание рассказало, что причиной сокращения расписания стала недоступность части парка, что связано с трудностями в обслуживании авиадвигателей. Хуже всего ситуация обстоит с лайнерами Airbus A320 A320/А321neo и установленными на них американскими двигателями производства Pratt & Whitney (P&W).

По данным сервиса Flightradar24, каждый пятый самолет, эксплуатируемый компанией (21 воздушное судно из 103), не выполняет полеты. Остаются на земле все восемь A321neo, шесть из 21 лайнера A320neo, все три A319.

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Эксперты объяснили, что на новые модели Airbus, помимо американских двигателей P&W, ставят франко-американские CFM Leap. При этом последние имеют меньше «детских» болезней (раньше приняты в эксплуатацию), активнее выпускаются и потому с ними работает больше сервисов по всему миру.

Впрочем, представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе Дмитрий Воскресенский подчеркнул, что для обеих моделей обслуживание без согласия производителей крайне затруднено, как и закупка по серым схемам, потому что все моторы чипируются.

В долгосрочной перспективе российские власти намерены заменить иностранные модели самолетов российскими лайнерами. Об этом говорится в плане развития авиаотрасли до 2030 года, утвержденном в июне 2022 года. К настоящему времени ни один из новых самолетов, которые разрабатывают российские предприятия, еще не сертифицирован. Полеты с российскими двигателями выполняет только МС-21, остальные силовые установки еще не дошли до этой стадии испытаний.

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    Платон Щукин
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