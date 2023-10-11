В Самаре едва не сгорел дом «стояния Зои»

В центре Самары пожар охватил дом «стояния Зои»

В центре Самары едва не сгорел дом, в котором, согласно легенде, произошло «стояние Зои». В здании по улице Чкалова планировалось открыть музейный комплекс, напоминает местное издание «Блокнот».

Пламя охватило деревянный дом вечером 10 октября. Для того чтобы попасть внутрь, пришлось выламывать окна. Деревянный дом был расселен, однако на месте пожара обнаружили женщину, ее личность пока не установлена, уточняет местное издание 63.ru.

Это не первый пожар в доме — по словам журналистов, после возгорания в 2014 году от дома мало что осталось. Здание собирались снести, однако летом 2022 года планы изменили и договорились о передаче легендарного дома Русской православной церкви, чему способствовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. В 2020 году дом включили в список объектов культурного наследия.

Дом примечателен тем, что здесь, по слухам, произошло христианское чудо. Здесь вечером 14 января 1956 года (во время рождественского поста) компания организовала застолье. Гостья Зоя Карнаухова, не дождавшись своего молодого человека Николая, решила станцевать с иконой Николая Чудотворца. В разгар танца девушка вдруг застыла и оставалась неподвижной на протяжении 128 дней. По мотивам этой легенды в 2009 году был снят кинофильм «Чудо» с Сергеем Маковецким и Константином Хабенским.

