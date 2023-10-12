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12:58, 12 октября 2023Среда обитания

В России заявили о возможном подорожании электроники и батареек

«Известия»: электроника и батарейки могут подорожать из-за новых норм утилизации
СюжетНаселение России:

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Минприроды захотело резко повысить норму утилизации для электроники и батареек. Из-за новых правил соответствующие товары могут подорожать, предупреждают эксперты «Известий».

Согласно проекту постановления, которое ведомство направило на согласование в Аналитический центр при правительстве, к 2029 году нормативы утилизации вырастут до 75 процентов для электроники и до 80 процентов для батареек. Сейчас показатель составляет 15 и 30 процентов соответственно, при этом реально перерабатывается менее 10 процентов.

В ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники РАТЭК заявили, что свежие нормативы окажут давление на себестоимость продукции, которая уже находится под прессингом из-за роста стоимости международных валют и санкций. Кроме того, показателей, которые предлагает Минприрода, достичь невозможно — об этом свидетельствует опыт европейских компаний.

«В Европейском союзе — передовом объединении в вопросах раздельного сбора и утилизации — норматив для батареек составляет 65 процентов, но ни одна страна его не может исполнить. Лишь 22 государства ЕС смогли добраться до отметки 45 процентов», — говорится в письме, которое ассоциация направила в ведомство. РАТЭК предлагает снизить ориентиры до 50 и 55 процентов.

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В свою очередь в Минприроды подчеркнули, что новые нормы будут вводиться постепенно с 2023-го по 2029 год. Ежегодно они будут повышаться на 10 процентов. В ведомстве подчеркнули, что за это время компании успеют организовать инфраструктуру сбора и переработки отходов. Однако в Аналитическом центре считают, что без включения потребителей в процесс значительная часть отходов продолжит попадать на полигоны, а производители будут вынуждены платить экологический сбор.

«Это, разумеется, повлияет на себестоимость продукции и цены для потребителей», — отметили специалисты. В качестве альтернативы Аналитический центр предлагает создать систему стимулов для всех участников, в том числе сделать раздельный сбор экономически более удобным для населения и проработать схему поощрения для производителей.

С сентября в России начали действовать новые правила утилизации бытовой техники и электроники. Согласно им, не менее 85 процентов отходов электроники должно подлежать утилизации.

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    Александра Качан
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