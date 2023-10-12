Бывшего мэра Одессы объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск бывшего мэра Одессы Костусева

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Его подозревают в присвоении или завладении имуществом в особо крупных размерах или организованной группой путем злоупотребления служебным положением.

Издание «Страна.ua» в Telegram-канале проинформировало, что речь идет о незаконной приватизации коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса». Кроме того, в деле фигурируют местные бизнесмены Александр Грановский и Борис Кауфман.

Ранее был задержан мэр украинского города Сумы Александр Лыченко, когда он получал взятку в размере 1,4 миллиона гривен (38 тысяч долларов). Вместе с ним был задержан директор городского департамента инфраструктуры.