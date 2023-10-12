Порноактриса рассказала о сексе в салоне первого класса во время полета

Порноактриса занялась сексом с незнакомцем в самолете. Об этом она рассказала ведущим подкаста Plug Talk.

Модель с OnlyFans Дэйнти Уайлдер поделилась с ведущими трудностями личной жизни. Девушка рассказала, что ее заблокировали в приложении для свиданий из-за жалоб пользователей, которые утверждали, что ее фото в аккаунте — фейк, сгенерированный искусственным интеллектом. Из-за невозможности познакомиться с парнями онлайн, девушка иногда завязывает разговоры с мужчинами в случайных местах.

Так, Уайлдер познакомилась с пассажиром первого класса, пока стояла в очереди на регистрацию на рейс во Флоренцию. Она дала мужчине ссылку на свою страницу в социальной сети и предложила пообщаться, если ему станет скучно в полете. Сама порноактриса летела эконом классом и пожаловалась мужчине на тесноту, заняв свое место в салоне. Новый знакомый тут же пригласил ее к себе.

Его место первого класса оказалось небольшой кабинкой, которую можно было закрыть. Уайлдер и ее новый приятель немного пофлиртовали и вскоре, прикрыв дверь, занялись сексом прямо на его месте. По словам девушки, им никто не помешал. «Не знаю, видел ли нас кто-нибудь, честно говоря, я не думала об этом», — рассказала она ведущим.

Ранее порномодель из США поделилась подробностями самого безумного секса в ее карьере. По словам 26-летней звезды сайта OnlyFans Алексас Морган, сильнее всего ее впечатлил полицейский, с которым она какое-то время встречалась.